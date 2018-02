José Alencar é internado no hospital Sírio-libanês O vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, foi internado por volta das 22h30 deste sábado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde faz quimioterapia. A assessoria de imprensa do hospital não forneceu detalhes sobre a internação. Informou apenas que não se tratava de uma emergência e que um boletim médico deverá ser divulgado após o meio-dia de hoje. Segundo informações da assessoria de imprensa do vice-presidente, essa última internação já estava prevista para controle do nível de hemoglobina, que estaria baixo. Outras sessões de quimioterapia só devem ocorrer daqui a duas semanas. Alencar sofre de câncer no abdome e já passou por seis cirurgias para combater a doença. No último dia 3, internou-se no Sírio-Libanês para sessões de quimioterapia, onde ficou por três dias. Ao deixar o hospital, no dia 6, admitiu que seu estado de saúde é grave, pediu que rezassem por ele, mas também demonstrou otimismo.