José Alencar é internado em São Paulo O vice-presidente da República, José Alencar, foi internado na tarde de ontem no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo. Ele participava de uma solenidade em Resende, no Rio, quando começou a sentir fortes dores abdominais. Após a realização de exames foi diagnosticado enterite, segundo informações da equipe que assiste ao vice-presidente. Alencar está sob os cuidados da equipe composta pelos doutores Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho e Marcel Cerqueira César Machado. O vice-presidente, de 76 anos, vinha sendo submetido a tratamento com sessões de quimioterapia desde junho, quando foi detectado o tumor abdominal. Ele luta contra o câncer desde 1997.