José Alencar é internado com obstrução intestinal em SP O vice-presidente da República, José Alencar, voltou a ser internado ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com quadro de obstrução intestinal. De acordo com o boletim médico, "o paciente está recebendo tratamento clínico e seu quadro é estável". Estão tratando de Alencar a equipe médica coordenada pelos doutores Raul Cutait, Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho e Paulo Ayroza Galvão.