José Alencar diz que Lula "arrumou a casa" O vice-presidente José Alencar fez um breve discurso e foi muito aplaudido, na convenção nacional do PT, que oficializou a chapa Lula-Alencar à reeleição. Alencar agradeceu ao presidente Lula e ao seu partido, o PRB, que lhe garantiu legenda para participar do que ele chamou "dessa chapa vitoriosa". Alencar disse que, em três anos e meio de governo, o presidente Lula "arrumou a casa". Afirmou que o governo assumiu com um quadro difícil, com o risco País 10 vezes maiores do que é hoje, com uma dívida de 60% do PIB e que hoje está na casa dos 50%. José Alencar lembrou ainda que o governo Lula antecipou todos os compromissos com o Fundo Monetário internacional (FMI) e hoje não depende mais deste organismo internacional. "Nunca estivemos tão preparados para crescer como agora", disse. Ele foi interrompido várias vezes, durante o discurso, por aplausos dos militantes.