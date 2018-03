José Alencar deve ter alta até quinta-feira, diz médico O vice-presidente da República, José Alencar, deverá ter alta do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, até a próxima quinta-feira, segundo a expectativa do dr. Roberto Kalil Filho, que participou hoje do procedimento de cateterismo e da colocação de um stent no vice-presidente. O stent é uma prótese metálica colocada no interior de artérias coronarianas obstruídas por placas de gordura, com o objetivo de normalizar o fluxo sanguíneo local.