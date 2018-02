José Alencar deve fazer cirurgia para retirada de tumor O vice-presidente da República, José Alencar, de 75 anos, deverá passar por uma cirurgia para a retirada de um novo tumor na região do abdômen. A constatação do tumor foi feita após resultados de exames feitos na sexta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cirurgia deve ocorrer no dia 29, segundo a assessoria. Em 2006, José Alencar foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no abdômen, que era uma reincidência de outro retirado meses antes.