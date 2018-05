José Alencar continua internado em SP, mas passa bem O vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, de 76 anos, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, centro de São Paulo. Segundo boletim médico divulgado às 10h25 deste sábado, ele "passa bem" e deve receber alta no início da semana que vem. Alencar recupera-se da cirurgia a que foi submetido na quarta-feira, 17, como parte do tratamento de tumor abdominal. O vice está sob os cuidados da equipe médica coordenada pelos médicos Paulo Hoff, Roberto Kalil e Miguel Srougi.