José Alencar continua internado e tem quadro de saúde estável

O ex-vice-presidente José Alencar apresenta quadro de saúde estável e segue internado em unidade de internação do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A informação é do mais recente boletim médico, divulgado às 18h10 de hoje, sobre o quadro clínico do paciente, que recebeu na tarde de ontem alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Alencar passou ontem por sessão de hemodiálise e se recupera de quadro de sangramento não contínuo na região abdominal. O último procedimento a que o ex-vice-presidente foi submetido para contornar hemorragias abdominais foi realizado na última quarta-feira, 5. Os sangramentos se intensificaram no início de janeiro por causa da retomada de tratamento de quimioterapia.

O ex-vice-presidente trava há mais de 13 anos uma luta contra um câncer na região abdominal. Alencar está internado no Sírio-Libanês desde o dia 22, quando passou por cirurgia de emergência em razão de uma hemorragia digestiva.

Os médicos não conseguiram alcançar o tumor responsável que provocava o sangramento e recorreram a remédios. O ato cirúrgico foi o 17º a que o ex-vice foi submetido no tratamento contra o câncer. Desde então, Alencar passa por sessões de hemodiálise e o quadro de saúde é estável, embora ainda inspire cuidados médicos.