José Alencar apresenta quadro de perfuração abdominal O ex-vice-presidente da República José Alencar voltou a apresentar quadro de perfuração abdominal e de peritonite, uma infecção na membrana que protege a cavidade abdominal. As informações são do médico-cirurgião Raul Cutait, que integra a equipe que trata de Alencar. O médico conversou com a imprensa ao chegar ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde o ex-vice-presidente foi internado na tarde de ontem. Ele afirmou que Alencar está passando por um tratamento à base de medicamentos, especialmente analgésicos para aliviar a dor, o que deixa o paciente em estado de constante sonolência.