José Alencar apresenta melhora, mas ainda não terá alta

O vice-presidente da República, José Alencar, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recebendo tratamento com antibióticos e medicamentos de suporte clínico para cura de um processo infeccioso. Segundo boletim médico divulgado no final da manhã de hoje, "o paciente apresenta melhora clínica acentuada dia após dia. Tem estado ativo e alimenta-se e caminha normalmente". Contudo, ainda não terá alta e não há previsão de quando isso vá ocorrer. Os médicos explicam no boletim que "sua permanência no Hospital está exclusivamente ligada ao tratamento das alterações hematológicas decorrentes da quimioterapia", tratamento que foi iniciado há duas semanas. O vice-presidente está sob os cuidados da equipe médica coordenada por Paulo Hoff, Artur Katz, Roberto Kalil e Raul Cutait. O próximo boletim médico será liberado amanhã.