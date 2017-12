Jornalistas são revistados em hotel que hospeda Bush Os cerca de 100 jornalistas que acompanham a visita do presidente americano, George W. Bush, ao Brasil nesta sexta-feira, 9, foram revistados na entrada do centro de convenções do Hotel Hilton, na zona sul de São Paulo. Os equipamentos portados por fotógrafos e cinegrafistas foram cuidadosamente revistados por agentes brasileiros e americanos e até mesmo por cães farejadores. O presidente americano chegou ao Hilton por volta das 13 horas. Bush deve almoçar com Lula no local e, depois, os dois devem dar declarações à imprensa. No início da tarde, jornalistas esperavam a chegada do presidente, confinados em um auditório.