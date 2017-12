Jornalistas estreiam novas colunas de Política e Economia

Os jornalistas Adriana Fernandes e João Domingos estreiam nesta sábado, 18, colunas nas editorias de Economia e Política, respectivamente, do Estado. Os textos, que passam a ser publicados todos os sábados, serão reproduzidos também pelo portal estadão.com.br.

A coluna de Adriana Fernandes, repórter especial do Broadcast (serviço de notícias em tempo real da Agência Estado), vai trazer uma análise dos principais fatos econômicos que ocorrem no centro do poder, em Brasília, apresentando novas informações e estimulando o debate.

Adriana tem formação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), MBA em Finanças pela escola de negócios FIA e especialização em Economia e Meio Ambiente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Começou a carreira na Agência Brasil, passou pela Agência O Globo e está há 18 anos no Grupo Estado, onde é repórter especial do Broadcast.

Junto com o repórter Ricardo Brito, ela mantém no portal do Estado o blog Lupa, com ênfase na análise da formulação da política macroeconômica e nos bastidores das negociações do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ano passado, Adriana foi finalista do Prêmio Esso – a mais importante distinção concedida a profissionais de imprensa no Brasil – com uma reportagem especial sobre as pedaladas fiscais. Em 2014, ela e o colega João Villaverde revelaram as manobras fiscais que hoje embasam o pedido de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.

Reflexões. Coordenador do serviço Análise Política do Broadcast Político, João Domingos vai explorar, em sua coluna, os principais acontecimentos políticos da semana sob a perspectiva do aprofundamento e da contextualização, apresentando reflexões sobre os efeitos das decisões mais importantes do Congresso, Planalto e Judiciário.

Domingos cobre o poder em Brasília há mais de 35 anos, a maior parte deles na editoria de Política do Grupo Estado. Antes, passou pelos jornais Folha de S.Paulo, O Globo, Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil. Ele acompanhou o trabalho da Assembleia Constituinte de 1988 e cobriu todas as eleições presidenciais desde a redemocratização do País.