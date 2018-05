Jornalistas do 'Estado' recebem Troféu Mulher Imprensa

SÃO PAULO - As jornalistas do Estado Adriana Carranca e Eliane Cantanhêde recebem na noite desta segunda-feira, 25, o Troféu Mulher Imprensa, em São Paulo. Adriana, cuja coluna é publicada aos sábados na editoria Internacional, foi eleita na categoria Correspondente Brasileira. Eliane, que escreve às terças e sextas-feiras e aos domingos em Política e mantém um blog no portal do Estadão, venceu na categoria Colunista de Jornalismo Impresso. O evento de premiação será no Teatro Sérgio Cardoso.

Esta é a 11ª edicão do Troféu Mulher Imprensa, criado para homenagear as jornalistas que mais se destacaram em suas áreas de atuação, em 17 categorias. A eleição é feita pela internet no Portal Imprensa. Confira aqui a lista das vencedoras.