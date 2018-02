Jornalista vai redigir os novos discursos de Dilma Sem experiência nos palanques, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, vai aproveitar a temporada eleitoral para treinar a retórica política e se aproximar da população, de olho na campanha presidencial de 2010. Preparada no Palácio do Planalto, a estratégia ganhou reforço nos últimos dias com a contratação do jornalista e escritor Laurez Cerqueira, o ghost-writer encarregado de redigir os novos discursos da ministra e pôr tempero social em sua linguagem técnica. Dilma foi orientada pelo marqueteiro João Santana, uma espécie de consultor do Planalto, a traduzir números, dados e tabelas para o cotidiano dos eleitores e a explicar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de forma didática, mostrando como o plano interfere na vida das pessoas. A bússola já começou a ser usada: no último dia 13, por exemplo, diante de funcionários da Controladoria-Geral da União (CGU), a ministra mencionou cinco vezes, em 20 minutos, que obras de saneamento e infra-estrutura significam distribuição de renda. A estratégia não é aleatória. Pesquisas qualitativas em poder do governo mostraram que o perfil técnico de Dilma - a favorita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sua sucessão, em 2010 - é considerado positivo diante do descrédito no mundo político, mas nem sempre a população entende seus recados. A ordem é dar um toque de "vida real" às exposições. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.