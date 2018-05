Jornalista Luiz Lanzetta deixa campanha de Dilma A jornalista Helena Chagas, coordenadora do comitê de imprensa da pré-candidata à Presidência da República pelo PT, Dilma Rousseff, disse que hoje foi informada pela direção do PT de que o jornalista e consultor Luiz Lanzetta havia se desligado da campanha. Reportagem publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo mostrou que Lanzetta, dono da empresa Lanza Comunicação - responsável pela contratação de jornalistas -, teve encontro com arapongas ligados aos serviços secretos oficiais que produzem ilegalmente dossiês sobre adversários de seus clientes.