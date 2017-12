Jornalista lança livro sobre a história de José Genoino O deputado eleito José Genoino (PT), ex-presidente do PT envolvido no escândalo do mensalão, lança nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o livro Entre o Sonho e o Poder - um depoimento dado à jornalista Denise Paraná, que compilou a obra. O livro trata da vida pessoal do ex-guerrilheiro e também da crise no PT. Genoino narra desde sua infância no interior do Ceará, sua participação na política estudantil, a clandestinidade durante a ditadura militar, a Guerrilha do Araguaia, a prisão e a tortura, as eleições que ganhou e perdeu, a atuação na Constituinte, a chegada ao poder com a vitória de Lula em 2002, a presidência do PT e a enorme crise em que se envolveu no partido. Genoino renunciou à presidência do partido em julho de 2005, após a prisão de um assessor de seu irmão, que tentou embarcar no aeroporto de Congonhas carregando R$ 200 mil em uma mala e US$ 100 mil na cueca.