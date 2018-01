Jornalista Alexandre Garcia também é insultado em voo por militante

O jornalista Alexandre Garcia, da TV Globo e colunista da Rádio Eldorado, do Grupo Estado, passou por experiência semelhante à da também jornalista Míriam Leitão. Ele foi insultado, nesta quinta-feira, por um militante de esquerda antes de embarcar e durante um voo da Gol entre Brasília e Cofins, em Minas.

Imagens gravadas pelo rapaz e divulgadas nas redes sociais mostram que os ataques verbais ao jornalista começaram já na fila de embarque e seguiram até dentro do avião. “Golpista! Vai ter Mimimiriam Leitão. Alexandre, você também vai soltar notinha se vitimizando igual à Miriam Leitão? Vocês que incentivam o ódio contra o PT, o PCdoB, contra a esquerda, vai ter mimimi também?”, gritava o rapaz.

Garcia, que não respondeu às provocações, afirmou que o piloto disse que poderia tirar o rapaz do voo, mas que ele próprio não permitiu. “Não deixei e posso dizer que esse rapaz voou graças a mim. Me deu um poder que eu não tenho. Não dei muita importância”, afirmou ao Estado.

Não se sabe se o rapaz que hostilizou Garcia é ligado a um partido, ao contrário do caso de Míriam, ofendida por militantes do PT que voltavam do Congresso do partido em Brasília. “Acho que Freud explica esse tipo de atitude, isso é caso de psicanálise, não de política”, afirmou Garcia.