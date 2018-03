Jornal italiano troca foto de banqueiro pelo ator Daniel Dantas

O jornal italiano La Stampa publicou foto do ator Daniel Dantas, da Tv Globo, no lugar do banqueiro dono do Opportunity. A matéria com a foto do ator saiu com o título "Preso Daniel Dantas, o brasileiro da Telecom Itália." Procurada pelo estadao.com.br, a assessoria da emissora disse que o ator não sabe ainda se vai processar o jornal porque precisa reunir mais informações. Atualmente, Dantas vive o personagem Natércio Prado na novela das seis, a "Ciranda de Pedra". Semana passada, um diário da Bahia também trocou as bolas e publicou a foto do ator em matéria sobre o caso Dantas, onde o banqueiro é acusado de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e agora, réu em processo por tentativa de suborno.