Jornal diz que Brasil é "Rússia tropical" O jornal Izvestia, um dos mais importantes da Rússia, estampou, no alto da primeira página de sua edição de fim de semana, uma entrevista com o presidente brasileiro, sob o título "Fernando Henrique Cardoso: Brasil - a Rússia tropical". A expressão curiosa foi inferência do jornal, a partir de semelhanças que o presidente disse existir entre os dois povos. O correspondente no Rio da agência russa Itar-Tass, que fez a entrevista para o Izvestia, perguntou a Fernando Henrique que mensagem ele tinha para os russos, já que chegaria no primeiro dia do "velho" ano novo russo, segundo o calendário juliano. O presidente disse que já foi várias vezes à Rússia, onde aliás tem parentes - como o historiador Sérgio Tchernov, um primo de segundo grau -, e os dois povos têm vários traços em comum: "O caráter alegre, são românticos, espontâneos e não muito organizados". E desejou que "os russos fiquem mais brasileiros e os brasileiros, mais russos". Outro ponto em comum: "Vocês, como nós, não sabem muito promover seus produtos", disse o presidente, referindo-se à limitação do comércio entre os dois países a mercadorias primárias. Mais do que identificação e simpatia, o presidente manifestou apoio bastante explícito à posição dos russos em questões sensíveis. "Pela conversa com o primeiro-ministro (Mikhail Kassianov), sei que seus dirigentes estão preocupados com o programa de Escudo Antimísseis dos EUA. Não sou perito nessa área. Mas considero que este programa não faz sentido. É evidente que a Rússia já não é inimiga (dos EUA). Então, para que esse escudo?" Para o presidente, é preciso ter "conversas francas com os EUA sobre questões desse tipo". Estratégia - Fernando Henrique também deixou claro o interesse estratégico brasileiro: "Consideramos que a Rússia continua sendo uma das grandes potências mundiais e que a estabilidade da Europa e da Ásia depende muito do seu país. O Brasil realiza uma política de aproximação dos EUA, mas quer conservar sua própria posição." E concluiu: "Consideramos que a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá são como grandes baleias, que têm muitos problemas comuns, e é preciso resolvê-los juntos."