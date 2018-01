Jornal argentino destaca Lula como candidato mais rico do Brasil O jornal argentino La Nación publicou nesta terça-feira reportagem sobre a situação financeira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob o título: "Lula, o presidente operário, é o candidato mais rico do Brasil", dentre os quatro principais candidatos. A reportagem diz que "desde a sua chegada à São Paulo, vindo do interior paupérrimo, na parte traseira de um caminhão, junto com sua mãe e seus irmãos, sua vida mudou muito". O jornal destaca que o presidente Lula possui um patrimônio de R$ 839 mil ou quase 1,2 milhão de pesos argentinos, menos que os R$ 692 mil (988 mil pesos) declarados por seu opositor Geraldo Alckmin, que ironizou: "o candidato dos pobres é bastante rico, não?" O jornal também afirma que "durante os quase quatro anos de seu mandato, o patrimônio de Lula praticamente se duplicou", mas mesmo "depois de ter suportado mais de um ano de acusações de corrupção contra alguns de seus assessores a informação sobre o progresso econômico de Lula não despertou denúncias nem polêmicas". Principalmente, continua o texto, "no Brasil não é comum o preconceito ideológico para o progresso material".