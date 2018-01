Jornais europeus destacam morte de Celso Daniel O assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi tema de reportagens nas edições de alguns jornais europeus nesta segunda-feira. Segundo o diário britânico Financial Times, a morte de "um líder oposicionista em São Paulo no final de semana gerou um protesto público contra a crescente violência que poderia ter implicações para o governo" nas eleições de outubro. Segundo o FT, "a ampla consternação e indignação" provocada pelo crime poderá atingir os índices de popularidade dos governos estaduais e federais, que têm sido acusados de não serem suficientemente duros diante do crime." O jornal observou que a crescente violência no País já é um dos principais temas da campanha eleitoral, segundo recentes pesquisas de opinião. O jornal espanhol El Mundo lembrou que se trata do segundo prefeito do Partido dos Trabalhadores assassinado em menos de quatro meses. O assassinato de Celso Daniel "comoveu a opinião pública e obrigou o governo do presidente social democrata Fernando Henrique Cardoso a adotar medidas imediatas para a captura dos criminosos."