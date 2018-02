Jornais argentinos destacam posse de Dilma

O site do jornal La Nación deu destaque às "mulheres protagonistas na posse de Dilma", em uma reportagem sobre as convidadas para a cerimônia desta tarde. "Como primeira presidente mulher da história do Brasil, Dilma terá várias outras mulheres como protagonistas, entre elas, a filha da governante, Paula, e 11 ex-militantes de esquerda que foram companheiras de cadeia da presidente nos anos 70", escreveu o diário, recordando o passado de guerrilheira da presidente.

La Nación diz ainda que a presença feminina também será forte na festa popular programada para celebrar o início do novo governo: Elba Ramalho, Mart''nalia, Fernanda Takai, Zelia Duncan e Gabi Amarantos. O jornal pondera, no entanto, que Rousseff não cumpriu a meta de entregar às mulheres um terço dos ministérios. Dos 37, somente nove serão comandados por mulheres.

O site do jornal Perfil, que circula somente nos finais de semana, foi o único que destacou, como principal notícia do dia, a posse da presidente. "Dilma Rousseff receberá hoje a faixa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva e se transformará na primeira mulher em governar o Brasil, em uma cerimônia que contará com os chefes de Estado da Bolívia, Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, Portugal, Coreia do Sul e Venezuela, e na qual se destacará a ausência argentina", disse Perfil, em referência à ausência de Cristina Kirchner, que enviou o chanceler Héctor Timerman.

O site do jornal Infobae destacou a posse como principal notícia desta manhã, destacando a popularidade de Lula no final de governo. "Lula, com recorde de popularidade, fará entrega da banda presidencial hoje, depois de oito anos de mandato."