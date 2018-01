Jornais argentinos destacam apoio de Kirchner a Lula O apoio explícito do presidente Néstor Kirchner à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição é destaque de capa de todos os jornais argentinos. "A assinatura de um acordo automotivo com Brasil foi a desculpa perfeita para Néstor Kirchner esclarecer, uma vez mais, suas preferências eleitorais para o exterior: o presidente expressou sua esperança de que a reeleição de Lula consolide a integração na região", afirmou o La Nación. O jornal relatou que o discurso de Kirchner só foi conhecido após a solenidade de assinatura do acordo, já que não foi permitida a presença de jornalistas durante a cerimônia. La Nación ouviu um funcionário do governo argentino que classificou o atual estágio das relações entre os dois países como uma "lua-de-mel", iniciada em janeiro, quando Kirchner viajou a Brasília para firmar o acordo comercial de salvaguardas conhecido como Mecanismo de Adaptação Competitiva (MAC). O Clarín também comentou o apoio de Kirchner à Lula e lembrou que em "2003, quando Kirchner era candidato presidencial e devia competir em segundo turno com Carlos Menem, foi recebido por Lula em Brasília. E o líder do Partido dos Trabalhadores não ocultou sua preferência pelo patagônico. Agora, as palavras de Kirchner foram interpretadas como uma devolução de gentilezas". O El Cronista ressaltou que Kirchner "respaldou seu par brasileiro, que buscará ser reeleito em outubro" e repetiu a frase do presidente argentino: "Não tenho nenhuma dúvida de que isso (integração) vai se consolidar no segundo período de Lula, que lhe vai ir muito bem (nas eleições). Pelo menos assim esperamos a maioria dos argentinos". Com seu usual estilo irônico, o Página 12 estampou que "Kirchner apoiou a reeleição de Lula porque é um bom companheiro". Página 12 lembra que Kirchner "não é um homem adepto às formas da diplomacia" e, por isso, não foi uma grande surpresa, ontem, ao "manifestar abertamente (algo pouco usual entre os presidentes) seu desejo de que Luiz Inácio Lula da Silva seja reeleito no Brasil". Na reportagem do Infobae, o jornal afirma que "o gesto de Kirchner poderia ser interpretado como uma devolução de favores", uma referência ao apoio que Lula deu ao colega no passado. O Infobae recorda que Kirchner também manifestou seu apoio às candidaturas de Michele Bachelet, no Chile; Evo Morales, na Bolívia; e Tabaré Vázquez, no Uruguai, com quem está brigado há meses por causa da construção das fábricas de papel. O Ámbito Financiero diz que a "relação de Kirchner e Lula foi de menor a maior: passou daquela irritação do presidente argentino pela ausência de um pronunciamento de seu colega brasileiro diante a troca da dívida externa à realização de vários encontros bilaterais nos quais se melhorou a sintonia". "De fato, nos Estados Unidos e Europa consideram Lula e Kirchner como os líderes naturais da região, sobretudo diante das incertezas que geram naqueles centros de poder, dirigentes como Hugo Chávez (Venezuela) e Evo Morales (Bolívia)", conclui.