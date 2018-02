Jorge diz não se lembrar do caso O ministro do TCU José Jorge afirma não se lembrar do caso Repsol porque ele ocorreu há 13 anos. Questionado se considerava a estratégia governista de constrangê-lo nas CPIs do Congresso uma forma de vingança, ele respondeu: "Ainda não fiz nada em Pasadena, só se for vingança por antecedência". Jorge não tem mais filiação partidária.