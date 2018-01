Jorge Babo vence eleições em Barra do Piraí Em eleição suplementar, após a cassação do então prefeito Maércio de Almeida (PMDB), o candidato da coligação PPS/PTdoB/PSDB, Jorge Babo, foi eleito neste domingo, 04, o novo prefeito de Barra do Piraí, no interior do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral informou que Babo conquistou 56,44% dos votos.