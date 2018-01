John Kerry ressalta trabalho climático com Brasil O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, destacou nesta terça-feira o trabalho que os EUA e o Brasil têm desempenhado em questões climáticas. "Estou feliz em ver que o comprometimento do Brasil com o meio ambiente continua até hoje", disse, em declaração conjunta com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota.