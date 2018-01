John Kerry fará visita ao Brasil na terça-feira O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, fará uma visita ao Brasil na terça-feira, 13. A agenda oficial prevê compromissos em Brasília. A visita de Kerry ocorre em meio ao mal-estar causado no País com a notícia de espionagem dos EUA. Esta semana, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Antônio Patriota, esteve em Nova York e declarou que o Brasil ainda está insatisfeito com as justificativas apresentadas até agora pelos norte-americanos para as práticas de espionagem. Patriota afirmou que a ação fere direitos individuais e internacionais e precisa ser esclarecida.