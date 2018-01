Jogo do Brasil reúne Alckmin, Serra e Chitãozinhio O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, e o pré-candidato tucano ao governo de São Paulo, José Serra, assistem à estréia do Brasil na Copa do Mundo contra a Croácia com o cantor sertanejo Chitãozinho. O local é uma churrascaria de propriedade do cantor. Por causa do trânsito, Serra chegou depois que o jogo já havia começado. Os dois tucanos estão sentados lado a lado, e comemoraram juntos com pulos e dando as mãos quando o Brasil finalmente fez o primeiro gol, no final do primeiro tempo. No intervalo do jogo, Serra não quis falar com a imprensa, pois estava concentrado em torcer pelo Brasil. Já Alckmin deu uma longa entrevista, dizendo que sua campanha vai decolar na hora certa, e fez uma comparação com a seleção de 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial. "Nossa campanha vai ser como a seleção do Brasil na Copa de 70: na hora certa, o talento vai aflorar, vai aparecer", disse. Apesar do jogo sofrido do Brasil no primeiro tempo, Alckmin afirmou que está otimista com a performance da seleção. E fez a seguinte previsão: o Brasil deve ganhar da Croácia por 4 a 1. Além de falar de futebol, Alckmin também voltou a defender o fim da reeleição para a Presidência da República. Disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está a frente das pesquisas de intenção de voto porque é o candidato mais conhecido do eleitorado. "Nos últimos 20 anos, Lula disputou todas as eleições presidenciais". Ao comentar as pesquisas, Alckmin disse que o clima hoje não é para campanha. "O clima hoje é da seleção". Alckmin negou também que esteja defendendo com mais ênfase o fim da reeleição por conta de pressões internas de sua legenda, entre as quais o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e de Serra. "Não falei com ninguém (sobre esse assunto), mas acho que em quatro anos dá para fazer muito coisa, dá para fazer um bom governo".