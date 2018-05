Jogo do Brasil amanhã suspende atividades do Senado

Se houver quórum, a CAE vai analisar dois pedidos de autorização de empréstimos junto aos bancos internacionais. O Estado de Minas Gerais pleiteia crédito de US$ 461 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), e o Espírito Santo pretende contrair empréstimo de US$ 21,9 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O pedido de crédito para Minas Gerais tem parecer favorável do líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM). A bancada tucana tem interesse em aprovar a matéria, a pedido do ex-governador Aécio Neves (PSDB). O projeto tem de ser votado na CAE e no plenário até o fim do mês, antes do início das campanhas eleitorais (6 de julho). Do contrário, o repasse dos recursos terá de ficar para depois de outubro.

Também a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado cancelou audiência pública que estava programada para amanhã, às 9h30. Os senadores iriam debater os problemas do setor cacaueiro, bem como a evolução das ações e resultados do "PAC do Cacau".

O jogo influenciou até mesmo o calendário de votação do marco regulatório do pré-sal. A análise do projeto de lei de criação da Pré-Sal Petróleo S/A (Petro-Sal), estatal que vai gerir os contratos de exploração das novas reservas, que estava programada para quarta-feira (16), foi adiada para a próxima semana.