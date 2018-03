Jobim visita Argentina e Uruguai na segunda-feira

Segundo informou o Ministério de Defesa da Argentina, Jobim e Puricelli vão assinar uma declaração conjunta, que reafirma a importância da relação estratégica entre ambos os países.

Após a reunião, os ministros vão visitar as instalações do Complexo Industrial Naval Argentino (Cinar), e em seguida Jobim embarcará para Montevidéu, para reunir-se com o presidente do Uruguai, José Mujica, às 19 horas. Depois, o ministro brasileiro terá uma reunião de trabalho com o colega uruguaio, Luis Rosadilla. O ministro retornará a Brasília por volta da meia-noite.