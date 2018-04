Jobim vai ao Chile para reunião O ministro da Defesa, Nelson Jobim, participará da I reunião do Conselho de Defesa Sul-Americana, em Santiago, no Chile. Jobim deverá ficar no país entre hoje e amanhã, de acordo com autorização publicada sexta no Diário Oficial da União. No encontro, os ministros discutirão uma estratégia conjunta da região no que se refere à defesa. A criação do órgão foi uma proposta do Brasil.