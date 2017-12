Jobim substituirá Waldir Pires no Ministério da Defesa--fontes O pemedebista Nelson Jobim será o novo ministro da Defesa no lugar de Waldir Pires, informaram nesta quarta-feira duas fontes do Planalto e uma ligada ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A posse deve ocorrer ainda nesta quarta-feira, informou uma das fontes. Waldir Pires e Jobim estão neste momento no Planalto para conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A substituição ocorre em meio à pior crise da aviação civil no país e oito dias depois do maior acidente aéreo brasileiro, envolvendo um Airbus A320 da TAM, com 187 pessoas a bordo. (Por Natuza Nery)