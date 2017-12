Jobim rompe o silêncio e critica indicações do PMDB O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim rompeu o silêncio e criticou duramente, nesta quinta-feira, 22, a maneira como seu partido, o PMDB, está fazendo as indicações para os ministérios neste segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, o PMBD não tem programa nem propostas para essas pastas. "A discussão se dá (em torno) de pessoas, e não em torno de projetos e de modelos. Não se sabe, realmente, o que o PMDB pretende com relação à Agricultura nem com relação à Integração Nacional", alfinetou. Jobim fez as declarações após conceder palestra sobre reforma política para o Conselho Superior de Direito, da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). Ainda nas críticas ao PMDB, Jobim também questionou os mecanismos das indicações que a legenda vêm fazendo ao governo Lula. E continuou: "Porque (o PMDB) não tem posições. E não tendo posições, as ações dos ministros serão a partir da perspectiva individual e também a partir das pressões originadas de seus eleitores". O ex-presidente do STF disse, também, que as indicações estão sendo feitas por Senado e Câmara, e diz não saber porquê essas indicações precisam ser de parlamentares. "Nos Estados Unidos, inclusive, é proibido os parlamentares serem ministros", argumentou. Parte do jogo político Questionado se teria saído magoado do episódio da disputa pela presidência do PMDB (vencida pelo deputado paulista Michel Temer), Jobim desconversou: "Faz parte do jogo político, todo mundo que joga, joga neste sentido. Você não pode ´pessoalizar´ decisões e questões políticas, o defeito é quando você se emociona com as questões políticas." E citou a seguinte frase do falecido Ulysses Guimarães: "Emoção em política é toda combinada". O ex-presidente do STF afirmou, ainda, que as relações com o presidente Lula e o atual ministro da Justiça, Tarso Genro (PT), "continuam boas, continuam excelentes, porque é uma questão meramente política e não pessoal". Ao falar da eventual disposição dos partidos em fazer a reforma política, Nelson Jobim voltou à carga contra o PMDB. "Creio que não tem discussão deste assunto (reforma política) dentro do PMDB. É lamentável." E destacou que se candidatou à presidência da legenda justamente para abrir espaço para essa discussão interna e também para questão de políticas públicas. Na avaliação do ex-presidente do STF, a reforma política talvez não saia este ano, mas que ela está madura e o debate terá de ser aberto. No seu entender, os partidos precisam comprar essa discussão, juntamente com o governo. "O entrave de toda essa reforma é que ela implica na alteração nas regras do jogo, e quem vai alterar são aqueles que estão jogando. Então, temos que encontrar mecanismos que possam dar, a esses que estão jogando, certos espaços de transição".