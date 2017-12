Jobim promete decisão sobre Infraero até o final da semana Encarregado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de enfrentar a crise aérea, agravada pelo acidente do Airbus da TAM da semana passada, o novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que definirá eventuais mudanças na Infraero até o final desta semana. Em sua primeira entrevista à imprensa, logo após ser empossado por Lula, Jobim foi categórico ao dizer que quem manda no setor aéreo do país é o ministro da Defesa. (Reportagem de Isabel Versiani)