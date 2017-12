Jobim promete decisão sobre Infraero até fim da semana Após assumir o cargo de ministro da Defesa nesta quarta-feira, Nelson Jobim afirmou ter recebido carta branca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para adotar medidas necessárias para enfrentar a crise aérea e prometeu decisões sobre a Infraero e o próprio ministério até o final de semana. "Amanhã eu vou exatamente me dedicar a esse assunto: redefinição e reestruturação do Ministério da Defesa e o enfrentamento da questão emergencial atual, que é a questão aérea", afirmou Jobim em entrevista coletiva. Sobre possíveis mudanças de comando na Infraero e em outros órgãos do setor, Jobim afirmou que decisões serão tomadas até o final da semana e que a pergunta inicial que ele terá de se responder é se o modelo atual do setor aéreo funciona. A Infraero e a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), órgão regulador do setor, têm sido muito criticadas por suposta inabilidade em lidar com a crise aérea, agravada pelo acidente com um Airbus da TAM na semana passada. A Infraero é presidida atualmente pelo brigadeiro José Carlos Pereira, cuja saída é dada como certa no Palácio do Planalto, e a Anac está sob o comando de Milton Zuanazzi, ex-secretário nacional de políticas do turismo. Jobim lembrou que no caso da Anac há o "problema" da restrição legal para promover mudanças na entidade, uma vez que seus diretores têm mandatos. Questionado, o ministro não descartou a possibilidade de propor alterações à legislação do setor para permitir mudanças na Anac e foi categórico ao afirmar que está no comando do setor. "Quem manda é o ministro", afirmou Jobim. INFRAERO Uma alta fonte do Palácio do Planalto informou que a tendência é que a Infraero seja entregue a um civil, mas que a decisão final será de Jobim. Apesar disso, um nome militar começou a circular nesta quarta-feira para o cargo. O major-brigadeiro Jorge Godinho Nery, atual assessor especial do Ministério da Defesa e ex-diretor-geral do Departamento de Aviação Civil (que foi sucedido pela Anac), é considerada figura respeitada no Planalto e no Comando da Aeronáutica. Jobim disse, ainda, que irá na sexta-feira a São Paulo, onde visitará Congonhas e se reunirá com o governador José Serra (PSDB) e o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Jobim afirmou ter telefonado a Serra ainda na noite de terça-feira para combinar o encontro. Questionado sobre sua falta de experiência técnica no setor, Jobim afirmou que sua responsabilidade à frente do ministério será a "estruturação do comando" e lembrou que o país já teve um bom ministro da Saúde que também não tinha qualificação técnica na área, em uma referência óbvia a Serra, ex-ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso. O novo ministro disse ter sido convidado por Lula para assumir a Defesa antes do acidente e recusou. Diante das novas circunstâncias, e após ter recebido "autorizações maritais", mudou de idéia.