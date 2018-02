Jobim: processo de compra de caça vai até final de 2011 O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse hoje que o processo de compra de caças para equipar as forças armadas não se encerrará com a escolha do fornecedor. "Se tomada a decisão até o fim do ano, esse processo provavelmente vai se estender até outubro, novembro (de 2011)", afirmou ele, em entrevista na abertura da 7ª Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro.