Jobim: prazo para proposta de caças pode ser estendido

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, admitiu que o prazo para a apresentação das propostas da Suécia, França e dos Estados Unidos para a venda de caças ao Brasil pode ser estendido. "Vai depender da Aeronáutica, pois há questões técnicas implicadas", disse Jobim. Até agora, o prazo estabelecido para a entrega das propostas é o dia 21 de setembro, próxima segunda-feira.

Em solenidade no Forte São João, na Urca, zona sul do Rio, para o lançamento dos Jogos Mundiais Militares, que serão disputados no Rio em 2011, Jobim afirmou desconhecer a proposta da Suécia, que ofereceria ao Brasil caças Gripen NG pela metade do preço dos caças franceses Rafale. "Não conheço esta proposta. Apenas por meio da imprensa. Isto é compra casada? Você compra uma garrafa de cerveja e leva quatro de guaraná?" indagou Jobim, ao final da solenidade.

O vice-ministro de Defesa da Suécia, Hakan Jevrell, afirmou na última quinta-feira, 17, durante coletiva de imprensa, que seu país “não está buscando compradores, mas parceiros” para a elaboração do projeto do caça Gripen NG. Segundo ele, caso opte pela proposta sueca – que será apresentada, juntamente com as demais propostas, no próximo dia 21 – o Brasil poderá comprar dois aviões pelo preço de um, conforme oferta dos concorrentes.

Jevrell fez as declarações antes de se reunir com o ministro da Defesa, Nelson Jobim. O vice-ministro garantiu que a Suécia e a Saab, empresa fabricante do caça Gripen NG, estão 100% comprometidas com a transferência de tecnologia para o Brasil. “Não buscamos um comprador. Buscamos uma parceria estratégica e cooperação de longo prazo para as futuras gerações do poder aéreo e do desenvolvimento industrial”, disse.