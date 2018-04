Jobim pede saída de general que criticou Comissão O ministro da Defesa, Nelson Jobim, pediu hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o afastamento do chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército, general Maynard Marques de Santa Rosa, por causa da nota divulgada pela internet, na qual, segundo reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de S. Paulo, critica a Comissão da Verdade, criada pelo governo para investigar crimes contra os direitos humanos no período da ditadura. Para o militar, a comissão seria formada por "fanáticos" e se transformaria em uma "comissão da calúnia".