Jobim pede ampliação de recursos para Forças Armadas O ministro da Defesa, Nelson Jobim, defendeu hoje, em entrevista, o aumento de recursos destinados às Forças Armadas. Segundo ele, hoje são destinados 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e esse porcentual deve passar para 2,5% do PIB até o final do governo Lula. O ministro, que participou da cerimônia do Dia do Soldado, no Quartel General do Exército, disse que o assunto está sendo discutido dentro da nova política de defesa nacional que será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 7 de setembro. Hoje, Jobim foi autorizado pelo presidente Lula a viajar ao Canadá no período de 1º a 6 de setembro próximo. De acordo com o despacho presidencial publicado no Diário Oficial da União, Jobim deverá participar, na cidade canadense de Banff, da 8ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas.