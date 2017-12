Jobim pede a militares que o vejam como aliado transparente O novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou nesta quinta-feira, na cerimônia de transmissão de cargo, que os militares têm nele um aliado que sabe ouvir e dizer não. "Tenham a mim, senhores oficiais, como um aliado. Aliado absolutamente transparente, que precisa ouvir ''não'' e que também sabe dizer ''não"'', declarou. No discurso, Jobim pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas do acidente ocorrido em Congonhas com o Airbus da TAM, mas também disse que é preciso "consumir o tempo do lamento para construir soluções" para o setor aéreo. (Por Natuza Nery)