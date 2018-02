Jobim nega saia justa ao lembrar que PT foi contra LRF

Durante sua exposição no evento, Jobim afirmou que o PT foi contrário ao conteúdo do texto da LRF enviado ao Congresso. Além disso, citou nominalmente a ação contrária de um dos integrantes do partido, o depois ministro da Fazenda, Antonio Palocci.

Ao sair do seminário, o ministro da Defesa encontrou-se com Palocci e conversou com ele rapidamente. Jobim contou que informou o ex-ministro da Fazenda sobre o teor de seu discurso e que o havia citado. "Palocci me respondeu que não havia problemas, porque ele mesmo já pediu desculpas pelo fato, há mais ou menos cinco anos."