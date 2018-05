Jobim nega que Brasil esteja em corrida armamentista

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, rejeitou nesta quarta-feira, 16, a ideia de que o Brasil esteja em uma "corrida armamentista" e reiterou que os acordos militares com a França são apenas para capacitar a indústria nacional.

"O Brasil não está comprando, como a Venezuela, que sai para comprar nos supermercados de armas do mundo", declarou o ministro durante um comparecimento ao Senado para explicar os acordos com a França.

Jobim explicou que o Brasil "está no caminho da capacitação nacional" e só pretende reforçar sua indústria bélica, mediante a aquisição de tecnologia de ponta.

Os acordos com a França significarão para o Brasil o desembolso, até 2021, de US$ 12,2 bilhões, dos quais US$ 9 bilhões serão destinados à compra de submarinos e helicópteros.

O resto do dinheiro será utilizado para a construção de um estaleiro e uma fábrica, nos quais serão postos todos os equipamentos militares.

As instalações, segundo Jobim, gerarão ao redor de 11.300 empregos diretos e 33.500 indiretos, e "beneficiarão de forma direta 21 setores da economia e indiretamente outros 19".

Entre os setores da economia que os acordos abrangem, o ministro citou as indústrias naval, química, elétrica, eletrônica, mecânica, metalúrgica, construção civil e informática, assim como as áreas estritamente militares.

Além do econômico, Jobim também explicou que o país deve ter "preparação estratégica" para defender seu território e suas riquezas naturais, como a Amazônia e as reservas petrolíferas encontradas em águas profundas do oceano Atlântico.

"O Brasil não tem inimigos" e "suas questões de fronteiras foram resolvidas no início do Século XX", mas "deve estar preparado para qualquer tipo de tentativa de invasão" no futuro, declarou o ministro da Defesa.

Jobim ratificou também a "preferência" do Governo brasileiro pelos caças franceses Rafale, que competem em uma licitação para a compra de 36 aviões com os F-18 Súper Hornet da americana Boeing e os Gripen NG da empresa sueca Saab.

No entanto, reiterou que o resultado da licitação somente será anunciado em outubro próximo, depois de o Governo receber os relatórios técnicos elaborados pelo comando da Força Aérea.

O ministro ressaltou que a transferência de tecnologia será um elemento-chave para o desenlace da licitação e que a oferta francesa é "até agora a que mais convenceu".