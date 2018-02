Jobim: Lula deve ter relatório sobre caças após viagem O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou hoje que deve entregar nos próximos dias ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o relatório sobre a definição da compra dos caças para a Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo o ministro, a entrega do documento deve ser feita quando ele retornar da reunião do Conselho de Defesa Sul-americano, na cidade de Guayaquil, no México. "Provavelmente, na volta, eu estarei com isso pronto e aí eu entrego para o presidente", disse Jobim, ao deixar o seminário sobre os dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em Brasília.