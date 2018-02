Jobim: faltou assistência das empresas aos passageiros O ministro da Defesa, Nelson Jobim, atribuiu a problemas climáticos os atrasos ocorridos neste fim de semana nos principais aeroportos brasileiros. Segundo o ministro, houve "falta de assistência das empresas aos passageiros". Ele também acusou de "leniência" a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ao enfrentar o problema. Jobim disse que aguarda a recomposição da diretoria da Agência para que o órgão volte a funcionar de acordo com sua expectativa. Sobre a saída do atual diretor-presidente, Milton Zuanazzi, Jobim repetiu: "cada coisa a seu tempo". O ministro afirmou que espera que amanhã a Comissão de Infra-estrutura do Senado aprove as indicações de mais dois diretores para a Anac: Marcelo Pacheco dos Guaranys e Alexandre Gomes de Barros. Os dois serão sabatinados amanhã pela Comissão.