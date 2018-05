Jobim explica no Senado acordo militar com a França

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, participa nesta quarta-feira (16), às 10 horas, de audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado sobre o acordo militar feito com a França para a compra de helicópteros e de submarinos. O acordo envolve R$ 22,5 bilhões. O governo brasileiro poderá adquirir também 36 caças franceses modelo Rafale, mas a seleção ainda conta com modelos norte-americano e sueco. Na última sexta-feira, o Ministério da Defesa estabeleceu o dia 21 como limite para as empresas apresentarem novas propostas. Até o final do mês, a FAB deve apresentar o relatório final e entregar um ranking com o primeiro, segundo e terceiro lugar entre Rafale, F-18, da Boeing, e o Gripen, fabricado pela sueca Saab. Com informações da Agência Brasil