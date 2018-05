Jobim explica compra de caças a líderes partidários

Em reunião do Colégio de Líderes partidários, na residência oficial do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), o ministro da Defesa, Nelson Jobim apresentou aos líderes um informe sobre a decisão do governo de dar início ao processo de compra de 36 caças-bombardeiros da França. A compra é uma operação que precisará da aprovação do Legislativo.

Jobim esteve nesta terça-feira, 8, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde participou de reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os integrantes do grupo de Coordenação Política. Nesse encontro com Lula estavam os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, está iniciando hoje um período de férias e não participou da reunião.

Do CCBB, o ministro da Defesa foi diretamente para a residência oficial de Temer, onde estão reunidos os líderes dos partidos políticos da Câmara.