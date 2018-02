Jobim evita polemizar com Cabral sobre Comando Militar

O ministro da Defesa, Nelson Jobim , evitou polemizar nesta terça-feira, 19, ao comentar as declarações do governador do Rio, Sergio Cabral. Na semana passada ele criticou o Comando Militar do Leste. "Não há conflito. Há divergência de opiniões de quem saberia fazer mais ou poderia fazer menos". Jobim voltou a afirmar que não é função das Forças Armadas atuar na segurança pública e disse que uma intervenção nesse sentido só poderia ser feita com autorização do Presidente da República, a pedido do governador. "Não é o caso. Não houve nenhum movimento desse tipo". O ministro ressaltou que as Forças Armadas podem ajudar na segurança pública, mas "meramente em logística e inteligência". "Isso é o que está na lei e nós temos que cumpri-la". Jobim participou da cerimônia de incorporação da Corveta Barroso à Armada Brasileira, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.