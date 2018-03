Jobim e Vannuchi chegam juntos para reunião com Lula

Os ministros da Defesa, Nelson Jobim, e da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, chegaram juntos nesta manhã ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro de hoje, Lula pretende colocar um ponto final da discussão sobre o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos.

Os dois ministros já tinham se reunido ontem, no CCBB, cerca de uma hora e meia, para discutir uma forma de amenizar parte do decreto que trata da Comissão da Verdade, responsável por analisar casos de tortura e execução durante a ditadura.

A proposta provocou reação dos militares e de ambos os ministros, que chegaram a ameaçar demissão.