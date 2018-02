Jobim e Maria do Rosário dizem que não há divergências Após as faíscas já no início de governo por causa da chamada Comissão da Verdade e os casos de desaparecidos políticos durante a ditadura militar, os ministros Nelson Jobim (Defesa) e Maria do Rosário (Direitos Humanos) fizeram hoje a sua primeira reunião fechada, adotando discurso conciliador para amenizar polêmicas.