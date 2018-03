Jobim diz que relacionamento com Dilma é 'ótimo' O ministro da Defesa, Nelson Jobim, desmentiu hoje que haja qualquer mal-estar com a presidente Dilma Rousseff, negando rumores publicados pela imprensa. Na semana passada, o jornal Valor Econômico publicou a informação de que Jobim pensava em deixar o cargo por se sentir desprestigiado. Indagado sobre o relacionamento com a presidente Dilma, Jobim disse que é "ótimo". "Não sei de onde eles tiraram isso. Não mandei recado nenhum. Eu não mando recado. Se tivesse desprestigiado já não estaria aqui", afirmou aos correspondentes brasileiros em Buenos Aires, na Argentina.